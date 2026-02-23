Джеймс Милнер высказался после установления рекорда по количеству проведённых матчей в АПЛ

Полузащитник «Брайтон энд Хоув Альбион» Джеймс Милнер высказался после установления рекорда по количеству проведённых матчей в английской Премьер-лиге.

«Что подпитывало мою карьеру? Это стремление и жажда успеха. Ты хочешь быть лучшим каждый день, будь то игра или тренировка.

Меня окружают молодые ребята – я хочу внести свой вклад в их карьеру, подтолкнуть их и помочь им как можно быстрее достичь наивысшего уровня.

Именно для этого я здесь. Надеюсь, в последних нескольких играх я доказал, что всё ещё могу приносить пользу на поле. Я рад быть частью этого – в нашей раздевалке невероятные люди.

Кто знает, сколько ещё я буду играть? В футболе всё быстро меняется. Я буду продолжать двигаться вперёд – посмотрим, к чему это приведёт», — приводит слова Милнера официальный сайт клуба.

Ранее сообщалось, что Милнер установил рекорд по количеству проведённых матчей в английской Премьер-лиге. 40-летний футболист вышел в стартовом составе своей команды на игру с «Брентфордом» в 27-м туре чемпионата Англии. Это появление стало для англичанина 654-м в турнире.