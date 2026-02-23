Скидки
Владимир Быстров: я фанат Dota 2, слежу там за Сашкой Соболевым

Бывший российский футболист Владимир Быстров в шутку высказался о популярной компьютерной игре Dota 2, упомянув нападающего санкт-петербургского «Зенита» Александра Соболева. Отметим, что ранее Быстров неоднократно критиковал Соболева за игру и слабую реализацию голевых моментов по ходу текущего сезона Мир РПЛ.

— Зачем вы год назад приезжали в Сербию?
— Я приезжал с друзьями потусоваться. На финал Dota 2.

— Dota 2?
— Ну финал был же здесь.

— Приезжали на Dota 2?
— Да. Я фанат Dota 2. Слежу за Соболевым Сашкой там. Внимательно. Жду, когда он попадёт в финальную часть, — сказал Быстров в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

