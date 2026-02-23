Скидки
Орлов поделился мнением о составе «Зенита» на матч 19-го тура РПЛ с «Балтикой»

Орлов поделился мнением о составе «Зенита» на матч 19-го тура РПЛ с «Балтикой»
Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о составе «Зенита» на предстоящий матч 19-го тура Мир РПЛ с «Балтикой».

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
27 февраля 2026, пятница. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Балтика
Калининград
— Какой прогноз на состав с «Балтикой»?
— Какой вышел в товарищеском матче с «Краснодаром», такой и будет. Оборона (Сантос, Нино, Дивеев, Мантуан) — точно. Барриос — точно. Педро — точно. А что касается Вендела, тут будет решать Семак. Глушенков — обязательно. Нужно определить, как чувствует себя Дуран ещё. Всё-таки он пока не может играть все 90 минут. Его можно готовить под выход на второй тайм, чтобы он оживил игру. А вот Мостовой, я думал, в основной состав точно не попадёт. По набору технических возможностей он и Соболев явно отстают от других игроков. Но у Мостового есть преимущество — он бежит, есть скорость. Но дома с «Балтикой» надо контролировать мяч, нужны крепко стоящие на ногах и техничные игроки, — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

