«Спартак» — «Елимай»: Айбар Жаксылыков открыл счёт на 40-й минуте

В эти минуты идёт товарищеский матч, в котором встречаются московский «Спартак» и «Елимай» из Казахстана. Команды проводят игру в рамках зимних учебно-тренировочных сборов. Игра проходит в Дубае (ОАЭ). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт в матче 1:0 в пользу «Елимая».

Нападающий «Елимая» Айбар Жаксылыков открыл счёт на 40-й минуте.

В субботу, 21 февраля, московский «Спартак» проводил товарищеский матч с «Ростовом» и одержал убедительную победу со счётом 5:2. В первом туре чемпионата России после зимней паузы красно-белым предстоит встретиться с «Сочи» 1 марта.

После 18 матчей в Мир Российской Премьер-лиге «Спартак» набрал 29 очков и занимает шестое место. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого 40 очков.