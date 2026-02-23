«Спартак» — «Елимай»: Айбар Жаксылыков открыл счёт на 40-й минуте
В эти минуты идёт товарищеский матч, в котором встречаются московский «Спартак» и «Елимай» из Казахстана. Команды проводят игру в рамках зимних учебно-тренировочных сборов. Игра проходит в Дубае (ОАЭ). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт в матче 1:0 в пользу «Елимая».
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
23 февраля 2026, понедельник. 16:00 МСК
Спартак М
Москва, Россия
Окончен
2 : 1
Елимай
Семей, Казахстан
0:1 Жаксылыков – 40' 1:1 Заболотный – 48' 2:1 Угальде – 78'
Нападающий «Елимая» Айбар Жаксылыков открыл счёт на 40-й минуте.
В субботу, 21 февраля, московский «Спартак» проводил товарищеский матч с «Ростовом» и одержал убедительную победу со счётом 5:2. В первом туре чемпионата России после зимней паузы красно-белым предстоит встретиться с «Сочи» 1 марта.
После 18 матчей в Мир Российской Премьер-лиге «Спартак» набрал 29 очков и занимает шестое место. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого 40 очков.
