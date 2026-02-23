Скидки
Орлов объяснил, почему «Зенит» мало использует молодёжь

Известный комментатор Геннадий Орлов объяснил, почему «Зенит» мало использует молодых футболистов.

— Молодёжь — это хорошо, когда нет никаких задач турнирных. А когда идёт борьба за медали, за титул чемпиона… Возможно же, чемпион выйдет в Лигу чемпионов. Вот здесь будет играть тот, кто лучше. На возраст не смотрят. Играет тот, кто лучше, — это принцип спорта. Возраст не имеет значения, имеет значение мастерство, — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

Напомним, после 18 матчей чемпионата России санкт-петербургский «Зенит» набрал 39 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Краснодара» — одно очко.

Орлов — о матчах «Зенита» и «Краснодара»: футбол без борьбы — это балет
