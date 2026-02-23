Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Важные три очка». Чалов опубликовал фото с Джикией и Макаровым после матча в Турции

«Важные три очка». Чалов опубликовал фото с Джикией и Макаровым после матча в Турции
Комментарии

Форвард «Кайсериспор» Фёдор Чалов опубликовал фото со своим одноклубником Денисом Макаровым и защитником «Антальяспор» Георгием Джикией после матча 23-го тура турецкой Суперлиги между клубами. Победу в игре со счётом 1:0 праздновали футболисты «Кайсериспора».

Турция — Суперлига . 23-й тур
22 февраля 2026, воскресенье. 13:30 МСК
Кайсериспор
Кайсери
Окончен
1 : 0
Антальяспор
Анталия
1:0 Сарыарслан – 89'    

«Важные три очка. Все на месте спортсмены», — написал Чалов в своём телеграм-канале.

Фото: Из личного архива Чалова

Макаров и Чалов вышли после перерыва, но не отметились результативными действиями. Защитник Георгий Джикия остался в запасе.

«Кайсериспор» довёл число набранных очков до 19. После 23 матчей команда занимает 17-е место и находится в зоне вылета. До спасительного 15-го места два очка. «Антальяспор» располагается на 14-й строчке. У команды 23 очка.

Материалы по теме
Кузнецов: Чалов играл в ПАОКе, который был в ЛЕ, а «Кайсериспор» выступает в еврокубках?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android