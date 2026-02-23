«Важные три очка». Чалов опубликовал фото с Джикией и Макаровым после матча в Турции

Форвард «Кайсериспор» Фёдор Чалов опубликовал фото со своим одноклубником Денисом Макаровым и защитником «Антальяспор» Георгием Джикией после матча 23-го тура турецкой Суперлиги между клубами. Победу в игре со счётом 1:0 праздновали футболисты «Кайсериспора».

«Важные три очка. Все на месте спортсмены», — написал Чалов в своём телеграм-канале.

Фото: Из личного архива Чалова

Макаров и Чалов вышли после перерыва, но не отметились результативными действиями. Защитник Георгий Джикия остался в запасе.

«Кайсериспор» довёл число набранных очков до 19. После 23 матчей команда занимает 17-е место и находится в зоне вылета. До спасительного 15-го места два очка. «Антальяспор» располагается на 14-й строчке. У команды 23 очка.