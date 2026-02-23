Игорь Семшов назвал двух фаворитов в гонке за чемпионство в РПЛ

Известный российский экс-футболист Игорь Семшов назвал двух фаворитов в гонке за чемпионство в Мир Российской Премьер-Лиге сезона-2025/2026. Он выделил «Краснодар» и «Зенит».

«Для меня в гонке за золото два фаворита: это «Зенит» и «Краснодар». При должном отношении и стечении обстоятельств могут побороться ЦСКА и «Локомотив». Но основных фаворита два. У «Краснодара» и «Зенита» больше опыта в борьбе за золотые медали», — сказал Семшов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, на момент зимнего перерыва в РПЛ лидирует «Краснодар». На втором месте идёт санкт-петербургский «Зенит».