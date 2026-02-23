Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игорь Семшов назвал двух фаворитов в гонке за чемпионство в РПЛ

Игорь Семшов назвал двух фаворитов в гонке за чемпионство в РПЛ
Комментарии

Известный российский экс-футболист Игорь Семшов назвал двух фаворитов в гонке за чемпионство в Мир Российской Премьер-Лиге сезона-2025/2026. Он выделил «Краснодар» и «Зенит».

«Для меня в гонке за золото два фаворита: это «Зенит» и «Краснодар». При должном отношении и стечении обстоятельств могут побороться ЦСКА и «Локомотив». Но основных фаворита два. У «Краснодара» и «Зенита» больше опыта в борьбе за золотые медали», — сказал Семшов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, на момент зимнего перерыва в РПЛ лидирует «Краснодар». На втором месте идёт санкт-петербургский «Зенит».

Материалы по теме
Александр Бубнов назвал самого дуркующего футболиста в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android