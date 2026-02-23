Скидки
Футбол Новости

Новичок «Ахмата» Абдулкадыров поделился любимой мудрой цитатой

Новичок «Ахмата» Абдулкадыров поделился любимой мудрой цитатой
Новичок «Ахмата» Джамалутдин Абдулкадыров поделился любимой мудрой цитатой. Напомним, игрок перешёл в грозненский клуб на правах аренды, полноценный контракт игрока принадлежит ПФК ЦСКА.

«Цитата, которая характеризует меня? Трудолюбие побеждает талант, когда талант ленится», — сказал Абдулкадыров в интервью пресс-службе «Ахмата».

Джамалутдин Абдулкадыров является воспитанником ЦСКА. Защитник выступает за основную команду красно-синих с 2025 года, с того момента он провёл 17 матчей за клуб.

«Ахмат» занимает восьмое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 22 очка за 18 матчей. На первом месте располагается «Краснодар», у которого 40 очков.

