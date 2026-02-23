Экс спортивный директор «Реала» заявил, что хотел пригласить Кержакова в мадридский клуб

Бывший спортивный директор «Реала» Предраг Миятович рассказал, что хотел видеть в мадридском клубе экс-нападающего «Севильи» Александра Кержакова. Сейчас Миятович работает вице-президентом сербского «Партизана». Кержаков, за время профессиональной карьеры успевший поиграть также за санкт-петербургский «Зенит» и московское «Динамо», ушёл из футбола в 2017-м. С 2018 года Александр работает тренером.

– Когда вы были в «Реале» спортивным директором, была ваша цитата про Кержакова, что в последнее время к российскому футболу в Испании вырос интерес благодаря тому, что Кержаков пришёл в «Севилью», стали больше внимания обращать на Россию.

– Признаюсь спустя столько лет. Когда ты (обращается к Кержакову. — Прим. «Чемпионата») перешёл в «Севилью», ты был у меня где-то в планах, как один из вариантов для «Реала». Это правда. Прошло много лет, конечно, но это правда, — сказал Миятович в новом выпуске на YouTube-канале Fonbet.

За «Севилью» Кержаков играл с 2007 по 2008 год.