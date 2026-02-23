Скидки
«У нас есть силы, мяч на нашей стороне». Тедеско — о борьбе за чемпионство в Турции

Главный тренер «Фенербахче» Доменико Тедеско высказался о борьбе за чемпионство в Турции перед матчем 23-го тура, в котором его команде предстоит встретиться с клубом «Касымпаша».

«После разочаровывающего матча с «Ноттингем Форест» пришло время порадовать болельщиков. У нас есть шанс, потому что «Галатасарай» проиграл. Я ожидаю, что мы сыграем хорошо и одержим уверенную победу. Наше намерение — продолжить борьбу за титул и оказать давление на наших соперников. Если мы победим, у нас будет психологическое преимущество в борьбе за чемпионство. Я думаю, у нас есть силы для достижения цели, мяч на нашей стороне. Пришло время показать свою силу», — приводит слова Тедеско Mozzart Sport.

После 22 матчей в чемпионате Турции «Фенербахче» набрал 52 очка и занимает второе место в турнирной таблице. Лидирует в турнире «Галатасарай», у которого 55 очков после 23 игр.

Тедеско прокомментировал поражение «Фенербахче» от «Ноттингем Форест» со счётом 0:3
