Александр Бубнов раскрыл, что ему не нравится в Андрее Аршавине

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о бывшем полузащитнике санкт-петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрее Аршавине.

«В целом он в футболе разбирается. Я уже об этом говорил, что он играл на неплохом уровне, хотя ничего за рубежом не выиграл. На мой взгляд, он не являлся ведущим игроком «Арсенала», как многие преподносят. Он там больше подыгрывал.

И он даже не являлся лидером сборной России, когда он там играл и когда добивались результатов достаточно высоких. Мне единственное не нравится — его манера, как он преподносит себя в средствах массовой информации», — сказал Бубнов в стриме на своём YouTube-канале.

