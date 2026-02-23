Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Быстров ответил, какая российская команда первой выиграет Лигу чемпионов

Быстров ответил, какая российская команда первой выиграет Лигу чемпионов
Комментарии

Бывший российский футболист Владимир Быстров ответил на вопрос, кто из российских клубов первым выиграет Лигу чемпионов УЕФА. Вместе с Быстровым на этот вопрос отвечал экс-нападающий «Зенита» Александр Кержаков. Он сказал, что сине-бело-голубые станут первыми победителями ЛЧ в российской истории.

— Кто первый из российских клубов выиграет Лигу чемпионов?
— Никто.

— Никто, думаешь, не выиграет?
— Никто. Железно.

— Почему? Времена разные бывают.
— Какие времена? «Црвена Звезда» и «Ноттингем» [выигрывали ЛЧ]? Ну в том-то и дело, что времена разные. Сейчас гранды слишком далеко оторвались, давай так, — сказал Быстров в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

Материалы по теме
Александр Кержаков ответил, кто из российских клубов первым выиграет Лигу чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android