Быстров ответил, какая российская команда первой выиграет Лигу чемпионов

Бывший российский футболист Владимир Быстров ответил на вопрос, кто из российских клубов первым выиграет Лигу чемпионов УЕФА. Вместе с Быстровым на этот вопрос отвечал экс-нападающий «Зенита» Александр Кержаков. Он сказал, что сине-бело-голубые станут первыми победителями ЛЧ в российской истории.

— Кто первый из российских клубов выиграет Лигу чемпионов?

— Никто.

— Никто, думаешь, не выиграет?

— Никто. Железно.

— Почему? Времена разные бывают.

— Какие времена? «Црвена Звезда» и «Ноттингем» [выигрывали ЛЧ]? Ну в том-то и дело, что времена разные. Сейчас гранды слишком далеко оторвались, давай так, — сказал Быстров в выпуске на YouTube-канале Fonbet.