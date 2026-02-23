Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В Бразилии хотят ввести правило из-за расистского инцидента с Винисиусом в ЛЧ — TyC Sports

В Бразилии хотят ввести правило из-за расистского инцидента с Винисиусом в ЛЧ — TyC Sports
Комментарии

В Бразилии намерены ввести на национальном уровне закон, который должен оградить футболистов от проявления расизма, сообщает TyC Sports.

Идея закона заключается в том, чтобы судьи немедленно останавливали любой матч при появлении жалобы на расизм. Если факт будет доказан, команде-нарушителю засчитывают техническое поражение. Кроме того, документ предусматривает обязательные обучающие курсы для работников футбола, просветительские кампании и специальные протоколы для выявления нарушителей.

Данная мера была спровоцирована ситуацией в матче первого стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов между «Реалом» и «Бенфикой», когда вингер «сливочных» Винисиус Жуниор обвинил нападающего португальского клуба Джанлуку Престианни в том, что тот назвал его обезьяной.

Материалы по теме
Престианни пояснил, что сказал Винисиусу, заявив об отсутствии расизма — ESPN
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android