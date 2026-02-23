В Бразилии хотят ввести правило из-за расистского инцидента с Винисиусом в ЛЧ — TyC Sports

В Бразилии намерены ввести на национальном уровне закон, который должен оградить футболистов от проявления расизма, сообщает TyC Sports.

Идея закона заключается в том, чтобы судьи немедленно останавливали любой матч при появлении жалобы на расизм. Если факт будет доказан, команде-нарушителю засчитывают техническое поражение. Кроме того, документ предусматривает обязательные обучающие курсы для работников футбола, просветительские кампании и специальные протоколы для выявления нарушителей.

Данная мера была спровоцирована ситуацией в матче первого стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов между «Реалом» и «Бенфикой», когда вингер «сливочных» Винисиус Жуниор обвинил нападающего португальского клуба Джанлуку Престианни в том, что тот назвал его обезьяной.