«Спартак» — «Елимай»: Антон Заболотный сравнял счёт на 48-й минуте

В эти минуты проходит товарищеский матч, в котором встречаются московский «Спартак» и «Елимай» из Казахстана. Команды играют на стадионе «Джебель Али» в Дубае (ОАЭ) в рамках зимних учебно-тренировочных сборов. На момент написания новости счёт 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 48-й минуте нападающий красно-белых Антон Заболотный сравнял счёт ударом головой после углового. Ранее, на 40-й минуте, нападающий «Елимая» Айбар Жаксылыков открыл счёт в матче.

В Мир Российской Премьер-Лиге московский «Спартак» набрал 29 очков в 18 турах первой части сезона. Красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионской гонке «Краснодар», у которого 40 очков.