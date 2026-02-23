Скидки
Ивич поздравил «Краснодар» с 18-летием и пожелал больших побед

Ивич поздравил «Краснодар» с 18-летием и пожелал больших побед
Бывший тренер «Краснодара» Владимир Ивич поздравил клуб с днём рождения. 22 февраля футбольному клубу «Краснодар» исполнилось 18 лет. Клуб был основан предпринимателем Сергеем Галицким.

«Поздравляю клуб с 18-летием. Мои самые лучшие пожелания «Краснодару». Желаю клубу больших побед», — приводит слова Ивича «РБ Спорт».

Владимир Ивич известен российским болельщикам по работе в качестве тренера «Краснодара» в сезоне-2023/2024. На данный момент сербский специалист является главным тренером футбольного клуба «Аль-Айн» из ОАЭ.

После 18 туров РПЛ «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, команда набрала 40 очков.


