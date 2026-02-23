Филимонов: четыре отражённых пенальти Сафоновым подряд — не перформанс, а мастерство

Экс-голкипер «Спартака» и сборной России Александр Филимонов высказался о четырёх отражённых пенальти подряд вратарём «ПСЖ» Матвеем Сафоновым в финале Межконтинентального кубка ФИФА с «Фламенго» — 1:1 (2:1 пен.).

«Я слышал, что Сафонов отразил четыре пенальти подряд. Во-первых, это не перформанс. Перформанс делают болельщики. А это мастерство Сафонова», — сказал Филимонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Матвей Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. В текущем сезоне воспитанник «Краснодара» провёл за французский клуб девять матчей во всех турнирах, пропустив в них 10 голов и трижды сыграв «на ноль».