Лофтус-Чик может пропустить остаток сезона из-за травмы челюсти — Sky Sport Italia

Полузащитник «Милана» Рубен Лофтус-Чик может не вернуться на поле в этом сезоне после травмы челюсти, полученной в матче 26-го тура Серии А с «Пармой». Инцидент произошёл на восьмой минуте встречи, завершившейся со счётом 1:0 в пользу «Пармы».

Лофтус-Чик столкнулся с голкипером Эдоардо Корви во время выбивания мяча после подачи Алексиса Салемакерса. После удара англичанин упал на газон и покинул поле на носилках с фиксированной шеей.

По информации Sky Sport Italia, первичный осмотр показал наличие у хавбека не менее двух сломанных верхних зубов, а также два рассечения, одно из которых находится на лбу. При этом Лофтус-Чик не терял сознания, и сотрясение мозга у него не зафиксировано.

Лофтус-Чик должен в ближайшее время перенести челюстно-лицевую операцию. В зависимости от характера повреждений для стабилизации зубов могут быть использованы винты или пластины. В ближайшее время футболисту, вероятно, предстоит питаться с помощью зонда.

На данный момент сроки восстановления Лофтус-Чика остаются неопределёнными, так как его травма не является типичной для футболистов. По всей видимости, хавбек «Милана» пропустит остаток сезона.