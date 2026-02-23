УЕФА дисквалифицировал Престианни после расистского скандала в матче ЛЧ «Бенфика» — «Реал»

Полузащитник «Бенфики» Джанлука Престианни был дисквалифицирован УЕФА на время расследования дела о расизме в отношении вингера «Реала» Винисиуса Жуниора после первого матча плей-офф Лиги чемпионов УЕФА между командами.

«Контрольно-этический и дисциплинарный орган УЕФА сегодня принял решение временно отстранить Джанлуку Престианни от участия в следующем матче клубного турнира УЕФА за явное нарушение статьи 14 Дисциплинарного регламента УЕФА, связанное с дискриминационным поведением.

Это никоим образом не влияет на любое решение, которое дисциплинарные органы УЕФА могут впоследствии принять после завершения текущего расследования», — говорится в официальном заявлении УЕФА.