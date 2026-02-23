«Барселона» опубликовала заявление на тему обвинений клуба в финансовых нарушениях

«Барселона» на официальном сайте опубликовала ответ на обвинения клуба в нарушении финансовых правил. Ранее один из болельщиков сине-гранатовых подал в суд на руководство клуба из-за предполагаемых финансовых преступлений, включая отмывание денег и получение необоснованных комиссионных.

«В связи с новостью, появившейся сегодня в СМИ, ФК «Барселона» заявляет:

15 января 2026 года журналисты двух СМИ и организация под названием «Проект по освещению организованной преступности и коррупции» (OCCRP) связались с клубом для проверки информации и предполагаемых документов, которые могли бы подтвердить или лечь в основу фактов, изложенных в сегодняшней новости.

В соответствии с внутренними процедурами, принятыми в клубе, переданная информация была предварительно проанализирована с целью оценки её достоверности, согласованности и подлинности, с проведением соответствующих внутренних и внешних проверок. В результате этого процесса выяснилось, что информация не соответствует действительности и основана, предположительно, на ложных или сильно сфальсифицированных документах. Поэтому 19 января клуб ответил организации и журналистам, прямо сообщив им, что информация, которую они хотели проверить, на самом деле полностью ложна и что документы, на которых она основана (не видя их), несомненно, также являются ложными и/или сфальсифицированными.

В связи с этим Клуб поблагодарил журналистов, участвовавших в расследовании, за запрос подтверждения информации, и в то же время попросил их, учитывая обстоятельства, воздержаться от публикации статьи, поскольку она явно ложна.

По информации клуба, эта ложная информация была предоставлена ​​различным национальным СМИ. Ни одно из них не опубликовало эту историю, поскольку имеющиеся доказательства ясно указывают на её ложный характер. Клуб не располагает подробностями представленного заявления, на которое ссылается рассматриваемая статья, хотя опубликованные сведения совпадают с информацией, которую клуб прямо опроверг 19 января 2026 года.

После подтверждения достоверности фактов, клуб намерен:

немедленно начать необходимые юридические действия против указанных членов организации за предоставление ложного отчёта, поддельных документов, клевету и любые другие сведения, которые могут быть обнаружены в отчёте;

настоятельно призвать Дисциплинарный комитет клуба возбудить дело против указанных членов, потребовав применения к ним самых строгих дисциплинарных мер, независимо от того, будет ли доведено сообщение до сведения истцов или нет;

изучить необходимые меры, которые следует принять в отношении СМИ, опубликовавшего статью, зная, что утверждение основано на ложной информации и не принимая во внимание версию событий, представленную клубом, которая была должным образом получена;

принять решительные и жёсткие меры против средств массовой информации и/или отдельных лиц, которые принимают за истину информацию, впоследствии оказывающуюся ложной.

Клуб просит, как всегда, но особенно в ходе избирательного процесса, проверять информацию, которая может негативно повлиять на имидж клуба и кандидатов, прежде чем публиковать её, а также не публиковать информацию, которая основана на ложных сведениях.

Кроме того, клуб предоставит избирательной комиссии всю имеющуюся информацию по этому вопросу, чтобы она могла проверить ситуацию и предупредить кандидатов о последствиях использования ложной информации и новостных сообщений в ходе избирательного процесса.

ФК «Барселона» сожалеет, что этот вопрос всплыл на поверхность в разгар избирательного процесса, данное сообщение является ответом на необоснованную попытку изменить демократический процесс, одну из ключевых основополагающих ценностей клуба, с целью повлиять на суверенитет членов ФК «Барселона» и манипулировать им», — сказано в сообщении каталонского клуба.