Роналдиньо: мне не нравится смотреть футбол, 90 минут — это слишком долго

Роналдиньо: мне не нравится смотреть футбол, 90 минут — это слишком долго
Комментарии

Бывший футболист «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо заявил, что не любит смотреть футбольные матчи.

«Мне не нравится смотреть футбол. Меня интересуют только ключевые моменты, а 90 минут – это слишком долго. Если только это не финал или дерби… Во всех остальных случаях мне это не интересно. Я начинаю нервничать.

Думаешь: «Как этот парень мог упустить такой пас?» И это меня раздражает», — приводит слова экс-игрока Marca.

Заявление было сделано перед матчем легенд «Реала» и «Барселоны», который прошёл в Лос-Анджелесе и завершился со счётом 1:1. Ранее в Коста-Рике состоялся матч легенд «Реала» и «Барселоны». Победу со счётом 2:0 праздновали футболисты «Королевского клуба».

