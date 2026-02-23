Скидки
Главная Футбол Новости

Спартак — Елимай, результат матча 23 февраля 2026, счёт 2:1, товарищеский матч

«Спартак» одержал волевую победу над «Елимаем», Заболотный и Угальде забили
Комментарии

Завершился товарищеский матч, в котором встречались московский «Спартак» и «Елимай» из Казахстана. Команды играли на стадионе «Джебель Али» в Дубае (ОАЭ) в рамках зимних учебно-тренировочных сборов. Победу со счётом 2:1 одержали футболисты российского клуба.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
23 февраля 2026, понедельник. 16:00 МСК
Спартак М
Москва, Россия
Окончен
2 : 1
Елимай
Семей, Казахстан
0:1 Жаксылыков – 40'     1:1 Заболотный – 48'     2:1 Угальде – 78'    

На 40-й минуте нападающий «Елимая» Айбар Жаксылыков открыл счёт в матче. На 48-й минуте форвард красно-белых Антон Заболотный сравнял счёт ударом головой после углового. На 78-й минуте нападающий Манфред Угальде вывел «Спартак» вперёд.

В Мир Российской Премьер-Лиге московский «Спартак» набрал 29 очков в 18 турах первой части сезона. Красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионской гонке «Краснодар», у которого 40 очков.

