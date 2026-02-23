Игорь Акинфеев показал, как проходит его тренировка на сборах

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев в телеграм-канале опубликовал видео, посвящённое дню в рамках тренировочного процесса.

«Как профессиональный футболист и начинающий блогер поддался тренду и записал видео про свою тренировку. Надеюсь, вам будет интересно!» — сказано в публикации футболиста.

Игорь Акинфеев – заслуженный мастер спорта России, самый титулованный футболист в истории России, шестикратный чемпион России, восьмикратный обладатель Кубка России, восьмикратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА, бронзовый призёр чемпионата Европы — 2008.

В нынешнем сезоне футболист провёл 16 матчей за клуб, четыре раза отыграв «на ноль».