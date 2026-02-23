Денис Глушаков высказался об интриге в РПЛ перед возобновлением сезона

Бывший полузащитник «Спартака» и «Локомотива» Денис Глушаков поделился ожиданиями от весенней части Мир Российской Премьер-Лиги. Сезон возобновится матчами 19-го тура 27-28 февраля — 1 марта.

«Чем закончится сезон РПЛ, сказать сложно. У многих команд есть качественные усиления. Хотелось бы посмотреть. Громкие переходы. Что касается «Спартака», то у команды новый тренер. Я не знаю, как они готовились, как проявят себя и как сыграют. Сложно оценивать и говорить, кто и какое место займёт. Плюс-минус «Краснодар» ничего не поменял и «Зенит» укрепился в своём костяке. Ещё хорошо усилился ЦСКА», — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Краснодар» занимает первое место в таблице РПЛ с 40 очками в 18 играх. «Зенит» располагается на второй строчке, набрав 39 очков. «Локомотив» (37 очков), ЦСКА (36) и «Балтика» (35) занимают места с третьего по пятое.