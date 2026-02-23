Скидки
Моуринью воспользовался правом не общаться со СМИ до и после матча ЛЧ «Реал» — «Бенфика»

Моуринью воспользовался правом не общаться со СМИ до и после матча ЛЧ «Реал» — «Бенфика»
В преддверии второго стыкового матча Лиги чемпионов УЕФА между «Реалом» и «Бенфикой», который состоится 25 февраля, главный тренер португальского клуба Жозе Моуринью воспользовался правом не общаться с представителями СМИ. Решение тренера «Бенфики» стало известно сегодня, 23 февраля, он подтвердил своё намерение не проводить пресс-конференции до и после матча, сообщает Mirror.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
25 февраля 2026, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Бенфика
Лиссабон, Португалия
В то же время стало известно о дисквалификации полузащитника «Бенфики» Джанлуки Престианни. УЕФА принял это решение в связи с расследованием дела о расизме в отношении вингера «Реала» Винисиуса Жуниора. Игрок мадридского клуба обвинил Престианни в расистских высказываниях во время первого стыкового матча между командами, который завершился со счётом 1:0 в пользу «Реала». Дисквалификация Престианни продлится до завершения расследования.

