Моуринью воспользовался правом не общаться со СМИ до и после матча ЛЧ «Реал» — «Бенфика»

В преддверии второго стыкового матча Лиги чемпионов УЕФА между «Реалом» и «Бенфикой», который состоится 25 февраля, главный тренер португальского клуба Жозе Моуринью воспользовался правом не общаться с представителями СМИ. Решение тренера «Бенфики» стало известно сегодня, 23 февраля, он подтвердил своё намерение не проводить пресс-конференции до и после матча, сообщает Mirror.

В то же время стало известно о дисквалификации полузащитника «Бенфики» Джанлуки Престианни. УЕФА принял это решение в связи с расследованием дела о расизме в отношении вингера «Реала» Винисиуса Жуниора. Игрок мадридского клуба обвинил Престианни в расистских высказываниях во время первого стыкового матча между командами, который завершился со счётом 1:0 в пользу «Реала». Дисквалификация Престианни продлится до завершения расследования.