В «Марселе» объяснили, почему команда проведёт ближайшую неделю в Испании

В «Марселе» объяснили, почему команда проведёт ближайшую неделю в Испании
Футболисты «Марселя» на протяжении нынешней недели будут тренироваться в испанском городе Марбелья. Это связано с ухудшающимися результатами команды, поворотным моментом в данном решении стало поражение провансальцев от «Бреста» (0:2) в 23-м туре Лиги 1.

Франция — Лига 1 . 23-й тур
20 февраля 2026, пятница. 22:45 МСК
Брест
Брест
Окончен
2 : 0
Марсель
Марсель
1:0 Ажорк – 10'     2:0 Ажорк – 29'    

«Мы потеряли веру в себя. Надеюсь, эта неделя в Испании поможет нам ответить на накопившиеся вопросы. Время, проведённое вне Марселя, может оказаться полезным в психологическом плане», — приводит слова вратаря команды Херонимо Рульи L’Équipe.

Отмечается, что автором идеи стал главный тренер провансальцев Хабиб Бей, согласовавший её с руководством клуба. В рамках ближайшего недельного тренировочного цикла команда сделает акцент на улучшении физической формы. В Марсель представители «Олимпика» прилетят за 48 часов до игры с «Лионом» в Лиге 1, которая состоится 1 марта.

«Марсель» проиграл «Бресту» в матче 23-го тура Лиги 1, Гринвуд не реализовал пенальти
