Переговоры «Пари Сен-Жермен» и Маюлу о новом контракте в тупике — ICI Paris Ile-de-France

«Пари Сен-Жермен» обсуждает с полузащитником Сенни Маюлу продление контракта. Об этом сообщает RMC Sport.

По данным источника, парижане довольны прогрессом молодого футболиста и предлагают ему новое трудовое соглашение, срок действия которого рассчитан до лета 2030 года. Нынешний контракт игрока с клубом действует до лета 2027-го. Другие европейские топ-клубы также следят за ситуацией, но приоритетом для Маюлу является «Пари Сен-Жермен».

ICI Paris Ile-de-France уточняет, что в переговорах между Маюлу и «ПСЖ» есть трудности: футболист требует существенного увеличения оклада, что противоречит нынешней финансовой политике клуба.

В 28 матчах текущего клубного сезона Маюлу забил четыре гола и отдал пять результативных передач.