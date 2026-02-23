Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агкацев раскрыл, что Сафонов сказал ему перед переходом из «Краснодара» в «ПСЖ»

Агкацев раскрыл, что Сафонов сказал ему перед переходом из «Краснодара» в «ПСЖ»
Комментарии

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев поделился деталями разговора с вратарём «ПСЖ» Матвеем Сафоновым перед его переходом во французский клуб. Воспитанник «быков» перебрался в парижский клуб летом 2024 года.

— Когда Сафонов готовился к уходу в «ПСЖ», сказал: «Начнёшь постоянно играть – столкнёшься с нехваткой тренировочного времени. Когда потребуется поработать над конкретным элементом, у тебя не будет на это времени». Матвей был прав на 100%: в прошлом сезоне я замечал, что в моей игре есть пробелы, но не понимал, где найти время, чтобы их устранить. Когда я не играл, мог нагружаться как угодно, оставаться после тренировки на час. Теперь такого удовольствия я лишён, перегружаться нельзя.

– Кто и когда тебе рассказал о скором уходе Сафонова?
– Мотя и сказал – за несколько туров до конца сезона. Но он не говорил о «ПСЖ», только о большой вероятности ухода в европейский клуб. О «ПСЖ» я узнал, как и все, из медиа. Наверное, это один из самых громких трансферов в истории российского футбола. Был безумно рад за Мотю, — сказал Агкацев Sports.ru.

Материалы по теме
У Сафонова — самый лёгкий матч за «ПСЖ» в сезоне! Переехали аутсайдера с закрытыми глазами
У Сафонова — самый лёгкий матч за «ПСЖ» в сезоне! Переехали аутсайдера с закрытыми глазами
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android