Агкацев раскрыл, что Сафонов сказал ему перед переходом из «Краснодара» в «ПСЖ»

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев поделился деталями разговора с вратарём «ПСЖ» Матвеем Сафоновым перед его переходом во французский клуб. Воспитанник «быков» перебрался в парижский клуб летом 2024 года.

— Когда Сафонов готовился к уходу в «ПСЖ», сказал: «Начнёшь постоянно играть – столкнёшься с нехваткой тренировочного времени. Когда потребуется поработать над конкретным элементом, у тебя не будет на это времени». Матвей был прав на 100%: в прошлом сезоне я замечал, что в моей игре есть пробелы, но не понимал, где найти время, чтобы их устранить. Когда я не играл, мог нагружаться как угодно, оставаться после тренировки на час. Теперь такого удовольствия я лишён, перегружаться нельзя.

– Кто и когда тебе рассказал о скором уходе Сафонова?

– Мотя и сказал – за несколько туров до конца сезона. Но он не говорил о «ПСЖ», только о большой вероятности ухода в европейский клуб. О «ПСЖ» я узнал, как и все, из медиа. Наверное, это один из самых громких трансферов в истории российского футбола. Был безумно рад за Мотю, — сказал Агкацев Sports.ru.