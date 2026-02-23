Скидки
«Сложился идеальный расклад». Агкацев — об интересе «Спартака», «Динамо» и «Ростова»

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев рассказал, что вёл переговоры с другими клубами и мог покинуть команду до ухода вратаря Матвея Сафонова в «ПСЖ». Воспитанник «быков» перебрался во французский клуб летом 2024 года…

– Ты говорил, что, если бы Сафонов не ушёл в «ПСЖ», скорее всего, попросил бы «Краснодар» тебя отпустить. В какой момент понял, что всё, предел?
– Летом 2023-го. На сборах пошли разговоры о переходе в другие клубы. Мы пообщались с руководством, мне сказали: «Мы хотим, чтобы ты играл, будет хорошо, если в другом клубе у тебя будет такая возможность. Но мы и не хотим рисковать, оставаясь только с Сафоновым». Мы договорились, что до зимы 2024-го «Краснодар» подыщет вратаря – и зимой отпустит меня.

Зимой я тоже общался с несколькими клубами, были даже определённые договорённости. Но получилось так, что «Краснодар» выиграл первую часть сезона и, конечно, хотел стать чемпионом. Поэтому мы договорились об уходе на лето. Я это спокойно воспринимал – самому хотелось помочь «Краснодару» взять титул, пускай и в роли второго вратаря.

– Удивляло, что в тот момент тобой интересовались «Спартак», «Динамо» и «Ростов»?
– Я об этом не думал, но, конечно, об интересе конкретных клубов знал. Думаю, всех смущала высокая стоимость вратаря с восьмью матчами в РПЛ. Я рад, что она была такой, потому что сложился идеальный расклад: Мотя уехал и выиграл всё, я остался в «Краснодаре» и мы стали чемпионами. Сказка какая-то, — сказал Агкацев в интервью Sports.ru.

