Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нападающий «Монако» Аклиуш может сыграть в ответном стыковом матче ЛЧ с «ПСЖ» — L’Équipe

Нападающий «Монако» Аклиуш может сыграть в ответном стыковом матче ЛЧ с «ПСЖ» — L’Équipe
Комментарии

Нападающий «Монако» Магнес Аклиуш, вероятно, сможет принять участие в ответном стыковом матче плей-офф Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен», который состоится 25 февраля. Об этом сообщает L’Équipe.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
25 февраля 2026, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Монако
Монако, Монако
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ранее у футболиста случилась травма бедра, повреждение не было серьёзным, но он пропустил игру Лиги 1 с «Лансом» (3:2). В воскресенье же игрок тренировался в обычном режиме, что может указывать на возможное участие нападающего в ближайшей встрече с парижанами. Первая игра завершилась со счётом 3:2 в пользу парижской команды.

В 32 матчах нынешнего клубного сезона Аклиуш забил четыре гола и отдал шесть голевых передач.

Материалы по теме
«Монако» без Головина победил «Ланс» в матче Лиги 1, отыгравшись с 0:2 за 10 минут
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android