Нападающий «Монако» Аклиуш может сыграть в ответном стыковом матче ЛЧ с «ПСЖ» — L’Équipe

Нападающий «Монако» Магнес Аклиуш, вероятно, сможет принять участие в ответном стыковом матче плей-офф Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен», который состоится 25 февраля. Об этом сообщает L’Équipe.

Ранее у футболиста случилась травма бедра, повреждение не было серьёзным, но он пропустил игру Лиги 1 с «Лансом» (3:2). В воскресенье же игрок тренировался в обычном режиме, что может указывать на возможное участие нападающего в ближайшей встрече с парижанами. Первая игра завершилась со счётом 3:2 в пользу парижской команды.

В 32 матчах нынешнего клубного сезона Аклиуш забил четыре гола и отдал шесть голевых передач.