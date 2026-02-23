«Бенфика» подаст апелляцию на временную дисквалификацию Престианни от УЕФА

«Бенфика» отреагировала на решение УЕФА о временной дисквалификации полузащитника Джанлуки Престианни. На прошлой неделе «Реал» одержал победу над «Бенфикой» со счётом 1:0 в первом стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. В ходе матча вингер мадридцев Винисиус Жуниор заявил арбитру, что Престианни назвал его «обезьяной», прикрыв рот футболкой. Форвард «орлов» позже заявил, что не оскорблял бразильца на расовой почве. УЕФА инициировал разбирательство по данному инциденту.

Сегодня, 23 февраля, УЕФА объявил о решении временно отстранить аргентинского футболиста. Он пропустит ответную игру с мадридским клубом.

«Футбольный клуб «Бенфика» был проинформирован о решении УЕФА временно отстранить на один матч Джанлуку Престианни в рамках продолжающегося расследования инцидента, произошедшего во время матча с мадридским «Реалом».

Клуб сожалеет, что лишился игрока на время расследования, и подаст апелляцию на это решение УЕФА, даже несмотря на то, что это вряд ли как-то повлияет на проведение ответного матча плей-офф Лиги чемпионов, учитывая сроки.

«Бенфика» также подтверждает свою непоколебимую приверженность борьбе со всеми формами расизма и дискриминации, ценностям, которые являются частью её исторической самобытности и отражены в её повседневной деятельности, её глобальном сообществе, работе фонда «Бенфики» и главных фигурах в истории клуба, таких как Эйсебио», – говорится в заявлении клуба.