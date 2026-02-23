Скидки
Пауло Дибала может перейти в топ-клуб Аргентины — Моретто

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала может продолжить карьеру в Аргентине, перейдя в «Бока Хуниорс». Аргентинский нападающий сейчас вне игры из-за травмы и пропустил несколько последних матчей. В текущем сезоне он не принимал активного участия в играх, что делает его уход из «Ромы» вполне вероятным. Об этом сообщает журналист и инсайдер Маттео Моретто в соцсети Х.

По информации источника, Дибала ведёт переговоры с «Бока Хуниорс». Клуб может попытаться подписать игрока уже в июне 2026 года. В свою очередь, «Рома» рассматривает возможность снижения финансовых условий контракта игрока.

В этом сезоне Дибала провёл 22 матча за «Рому» во всех соревнованиях, забив три гола и отдав три результативные передачи.

