Константин Генич рассказал, что может помочь «Зениту» выиграть РПЛ

Футбольный комментатор Константин Генич ответил, что может помочь санкт-петербургскому «Зениту» стать чемпионом России по итогам нынешнего сезона.

«Все говорят, что у Сергея Семака там бриллианты разложены, и вот теперь их просто нужно собрать. А вписать их всех 11 в состав, чтобы они ещё и играли как команда, в этом есть большой потенциал для «Зенита». Если «Зенит» будет играть по потенциалу своих игроков, то равных этой команде быть не может», — сказал Генич в эфире «Матч ТВ».

На данный момент сине-бело-голубые с 39 очками располагаются на второй строчке в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги.