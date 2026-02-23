Скидки
«Тоттенхэм» стоит на вылет! Прав Каррагер». Елагин — о поражении «шпор» от «Арсенала»

«Тоттенхэм» стоит на вылет! Прав Каррагер». Елагин — о поражении «шпор» от «Арсенала»
Комментарии

Футбольный комментатор Александр Елагин высказался о разгромном поражении «Тоттенхэма» от «Арсенала» (1:4) в матче 27-го тура английской Премьер-Лиги. «Шпоры» занимают 16-е место в АПЛ с 29 очками и отрывом от зоны вылета в четыре очка.

Англия — Премьер-лига . 27-й тур
22 февраля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
1 : 4
Арсенал
Лондон
0:1 Эзе – 32'     1:1 Коло Муани – 34'     1:2 Дьёкереш – 47'     1:3 Эзе – 61'     1:4 Дьёкереш – 90+4'    

«Честно, мне чудно, что основная часть комментариев по матчу «Тоттенхэм» — «Арсенал» — обсуждение (осуждение) арбитра, отменившего второй гол «шпор» из-за толчка Коло Муани. Мало кто отмечает сыгранность «канониров», примитивность обороны «Тоттенхэма» и его спорадические попытки убежать в контратаку.

«Тоттенхэм» оказался в плачевном состоянии — команда стоит на вылет! Прав Каррагер, написав, что вылет «Тоттенхэма» — это будет самая большая трагедия английского футбола за 50 лет. «Арсенал» в этом матче был глыбой. «Тоттенхэм» — камушком в ботинке. Увы. А вы в основном про судью», — написал Елагин в телеграм-канале.

