«Тоттенхэм» стоит на вылет! Прав Каррагер». Елагин — о поражении «шпор» от «Арсенала»

Футбольный комментатор Александр Елагин высказался о разгромном поражении «Тоттенхэма» от «Арсенала» (1:4) в матче 27-го тура английской Премьер-Лиги. «Шпоры» занимают 16-е место в АПЛ с 29 очками и отрывом от зоны вылета в четыре очка.

«Честно, мне чудно, что основная часть комментариев по матчу «Тоттенхэм» — «Арсенал» — обсуждение (осуждение) арбитра, отменившего второй гол «шпор» из-за толчка Коло Муани. Мало кто отмечает сыгранность «канониров», примитивность обороны «Тоттенхэма» и его спорадические попытки убежать в контратаку.

«Тоттенхэм» оказался в плачевном состоянии — команда стоит на вылет! Прав Каррагер, написав, что вылет «Тоттенхэма» — это будет самая большая трагедия английского футбола за 50 лет. «Арсенал» в этом матче был глыбой. «Тоттенхэм» — камушком в ботинке. Увы. А вы в основном про судью», — написал Елагин в телеграм-канале.