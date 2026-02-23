Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Де Йонг стал вторым хавбеком, сделавшим 115+ передач с точностью не менее 97% в матче

Де Йонг стал вторым хавбеком, сделавшим 115+ передач с точностью не менее 97% в матче
Комментарии

За последние 10 сезонов только два полузащитника в матчах испанской Ла Лиги смогли выполнить более 115 передач и завершить игру с точностью 97% и выше. По данным портала Squawka, первым из них стал игрок мадридского «Реала» Тони Кроос, который в матче с «Хетафе» в 2018 году сделал 119 попыток, из которых 117 были успешными, что соответствует 98% точности паса.

Вторым стал полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг, который в матче 25-го тура сезона-2025/2026 с «Леванте» 22 февраля также продемонстрировал высокую эффективность. В этом матче, завершившемся победой каталонского клуба со счётом 3:0, де Йонг выполнил 117 передач, из которых 114 оказались точными, что составляет 97% точности паса.

Кроме того, Френки де Йонг создал больше моментов, чем любой другой игрок на поле, записав на свой счёт четыре голевых момента.

Материалы по теме
«Барселона» разгромила «Леванте» и возглавила турнирную таблицу Ла Лиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android