Экс-тренер «Динамо» Мх Биджиев: команда должна решить задачу сохранения прописки в РПЛ

Бывший главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев поделился мнением о причинах неубедительного выступления команды до зимнего перерыва в сезоне. На данный момент бело-голубые находятся на 13-м месте в турнирной таблице Мир РПЛ.

— Я думаю, что махачкалинское «Динамо» должно решить задачу сохранения прописки в РПЛ, у команды на данный момент всё для этого есть. Вадим Валентинович Евсеев — очень опытный тренер, имел очень хорошую игровую карьеру. Думаю, что со всеми задачами, которые перед ним были поставлены, он справится.

— Вы сами признались, что в первой части чемпионата ожидали набрать больше очков. Не получилось этого сделать. Какие причины?

— Мы реально должны были набрать порядка 20 очков, это была моя планка, которую я для себя ставил. К сожалению, этого не получилось сделать. Причины были разные. Мы не смогли полностью заменить ушедшего Эгаша Касинтуру. Это сказалось на наших атакующих действиях, потому что он не только забивал, но и очень много создавал для партнёров. Он был одним из ключевых игроков, всегда с большим объёмом работы, с хорошим дриблингом. Ребята, которые пришли, да, они талантливые, но чуть другого плана — чистые нападающие. Плюс вопрос коммуникации встал, потому что они добавились не в межсезонье, а к концу августа — началу сентября. Это была одна из больших проблем на данном отрезке, — сказал Биджиев в эфире «Матч ТВ».