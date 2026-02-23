Скидки
Александр Павленко назвал лучшего игрока РПЛ сейчас и лучшего в истории чемпионата

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Павленко в формате блиц-опроса назвал лучшего, по его мнению, футболиста Мир Российской Премьер-Лиги сейчас и лучшего игрока за всю историю чемпионатов России.

— Лучший игрок РПЛ сейчас?
— Конечно же, из «Локомотива» Батраков.

— Лучший игрок в истории чемпионатов России?
— Егор Ильич [Титов], — сказал Павленко в интервью пресс-службе РПЛ в телеграм-канале.

Воспитанник «Спартака» Егор Титов выступал за красно-белых с 1995 по 2008 год, после чего перебрался в подмосковные «Химки». Полузащитник Алексей Батраков защищает цвета «Локомотива» с 2024-го.

