В махачкалинском «Динамо» оценили состояние газона «Анжи Арены»
Поделиться
Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался о состоянии газона на «Анжи Арене». На этом стадионе команда сыграет с «Рубином» 28 февраля в рамках 19-го тура Мир РПЛ.
Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
28 февраля 2026, суббота. 19:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Команда уже 22-го числа начала тренироваться дома, в Махачкале. Все живы‑здоровы. Всё нормально, погода тоже вполне себе. Поле мы прошили, все довольны полем. Думаю, 28‑го всё будет хорошо. Потратили денег на газон. И кто приезжает, всем нравится. Команда тоже уже приехала, посмотрела. На матче с «Рубином» всё увидите. Думаю, по телекартинке к качеству поля тоже не будет вопросов — поле отличного качества», — приводит слова Газизова «Матч ТВ».
Материалы по теме
Комментарии
- 23 февраля 2026
-
21:00
-
20:53
-
20:42
-
20:37
-
20:36
-
20:20
-
20:17
-
20:05
-
19:55
-
19:50
-
19:45
-
19:37
-
19:32
-
19:09
-
19:03
-
19:02
-
18:54
-
18:52
-
18:45
-
18:40
-
18:34
-
18:16
-
18:15
-
18:12
-
17:58
-
17:49
-
17:48
-
17:39
-
17:38
-
17:26
-
17:23
-
17:20
-
17:09
-
17:08
-
16:57