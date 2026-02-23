В махачкалинском «Динамо» оценили состояние газона «Анжи Арены»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался о состоянии газона на «Анжи Арене». На этом стадионе команда сыграет с «Рубином» 28 февраля в рамках 19-го тура Мир РПЛ.

«Команда уже 22-го числа начала тренироваться дома, в Махачкале. Все живы‑здоровы. Всё нормально, погода тоже вполне себе. Поле мы прошили, все довольны полем. Думаю, 28‑го всё будет хорошо. Потратили денег на газон. И кто приезжает, всем нравится. Команда тоже уже приехала, посмотрела. На матче с «Рубином» всё увидите. Думаю, по телекартинке к качеству поля тоже не будет вопросов — поле отличного качества», — приводит слова Газизова «Матч ТВ».