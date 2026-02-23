Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В махачкалинском «Динамо» оценили состояние газона «Анжи Арены»

В махачкалинском «Динамо» оценили состояние газона «Анжи Арены»
Комментарии

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался о состоянии газона на «Анжи Арене». На этом стадионе команда сыграет с «Рубином» 28 февраля в рамках 19-го тура Мир РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
28 февраля 2026, суббота. 19:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Команда уже 22-го числа начала тренироваться дома, в Махачкале. Все живы‑здоровы. Всё нормально, погода тоже вполне себе. Поле мы прошили, все довольны полем. Думаю, 28‑го всё будет хорошо. Потратили денег на газон. И кто приезжает, всем нравится. Команда тоже уже приехала, посмотрела. На матче с «Рубином» всё увидите. Думаю, по телекартинке к качеству поля тоже не будет вопросов — поле отличного качества», — приводит слова Газизова «Матч ТВ».

Материалы по теме
Экс-тренер «Динамо» Мх Биджиев: команда должна решить задачу сохранения прописки в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android