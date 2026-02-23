Хавбек «Бенфики» Престианни может подать в суд на Мбаппе и Винисиуса — El Chiringuito

Полузащитник «Бенфики» Джанлука Престианни намерен подать иск против нападающих «Реала» Килиана Мбаппе и Винисиуса Жуниора на фоне расследования дела о расизме в адрес бразильца во время матча между этими командами в плей-офф Лиги чемпионов. Об этом сообщает El Chiringuito.

По данным источника, хавбек лиссабонского клуба хочет обратиться по этому вопросу в УЕФА, ФИФА, а также в судебные органы Португалии.

Ранее УЕФА временно дисквалифицировал аргентинского хавбека, организация изучает данный эпизод. Отмечалось, что Престианни оскорбил Винисиуса, прикрыв рот футболкой, что затрудняет анализ происшествия.