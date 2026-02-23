Мастантуоно не выходил на поле в последних трёх матчах «Реала»

В последнем матче Ла Лиги мадридский «Реал» потерпел поражение и уступил первое место «Барселоне». Аргентинский вингер Франко Мастантуоно не выходил на поле ни разу после игры 23-го тура с «Валенсией».

В матче с «Валенсией» Мастантуоно не отдал пас нападающему Килиану Мбаппе в ключевой момент. Вместо передачи французскому форварду он выбрал пробить по воротам, хотя Мбаппе находился в более выгодной позиции и просил сделать передачу. После этого момента Мбаппе выразил недовольство действиями аргентинца. С тех пор Мастантуоно не появлялся на поле.

21 февраля «Реал» проиграл «Осасуне» в матче 25-го тура со счётом 1:2 и опустился на второе место в таблице. После 25 игр Ла Лиги команда набрала 60 очков и отстаёт от «Барселоны» на одно очко.