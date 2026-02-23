Скидки
Павленко назвал своего лучшего партнёра и самого трудного соперника в РПЛ

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Павленко в формате блиц-опроса назвал своего лучшего одноклубника за всё время выступлений в Мир Российской Премьер-Лиге, а также самого трудного оппонента в турнире.

— Лучший ваш партнёр в РПЛ?
— Рома Павлюченко.

— Против кого вам было сложнее всего играть?
— Игнашевич, ЦСКА, — сказал Павленко в интервью пресс-службе РПЛ в телеграм-канале.

Александр Павленко принадлежал московскому «Спартаку» с июля 2001 по декабрь 2010 года. Нападающий Роман Павлюченко играл за красно-белых с 2003 по 2008 год, после чего перебрался в английский «Тоттенхэм».

