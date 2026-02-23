Павлюченко: когда у Соболева будут выходные, буду его учить бить по девяткам

Бывший нападающий московского «Спартака» Роман Павлюченко высказался о форварде «Зенита» Александре Соболеве, который перебрался в санкт-петербургский клуб из «Спартака» летом 2024-го. В текущем сезоне у него три гола в 16 матчах Мир Российской Премьер-Лиги.

— Вы тренер нападающих в «Родине-2». Александра Соболева много критикуют. Что можете ему сказать?

— Я с Сашкой созвонюсь. Когда у него будут выходные, буду его брать и учить по девяткам бить (улыбается). Он умеет бить, но бьёт по восьмёркам (улыбается). А надо по девяткам бить!

— Дорого ему обойдётся?

— У него денег много (смеётся)! — сказал Павлюченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.