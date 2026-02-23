Юношеская сборная России U17 заняла второе место на Кубке развития в Минске

Сегодня, 23 февраля, завершился финальный матч Кубка развития между юношескими сборными России U17 и Беларуси. Победу одержала сборная Беларуси со счётом 2:0.

Счёт был открыт в начале второго тайма после ошибки вратаря российской команды Артёма Панченко. На 65-й минуте Данила Леоненко забил второй мяч в ворота сборной России, что установило окончательный итог встречи – 2:0 в пользу команды Беларуси.

На групповом этапе юношеская сборная России одержала три победы. В стартовом матче команда обыграла сборную Азербайджана со счётом 7:1, затем одержала победу над Беларусью U16 (1:0) и Узбекистаном (3:2).

Кубок развития 2026 года собрал команды из России, Беларуси, Азербайджана, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана. Турнир проходил в манеже Белорусской федерации футбола в Минске.