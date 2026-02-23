Мартинес: Роналду всё равно будет лучшим футболистом в истории, даже если не выиграет ЧМ

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес полагает, что нападающий саудовского «Аль-Насра» и португальской национальной команды Криштиану Роналду останется великой личностью в мировом футболе независимо от результата на чемпионате мира — 2026.

«Криштиану всё равно будет лучшим футболистом в истории футбола, и неважно, выиграет ли он чемпионат мира. Наша ответственность заключается в том, чтобы по максимуму воспользоваться возможностью бороться за трофей. Для этого нужен постоянный анализ, работа над собой, а также правильное мышление, которое помогло нам победить в Лиге наций.

Я ещё никогда не работал с игроком, который каждое утро настраивает себя на то, как стать лучше. Если бы Роналду мог играть вечно, это бы ощутимо облегчило адаптацию молодых игроков в национальной команде. Он намерен использовать каждый день, чтобы стать сильнее», — приводит слова Мартинеса Goal.com со ссылкой на Portugal Football Summit Podcast.