«Мы ничем не рискуем». Семак подробно объяснил аренду Дурана в «Зенит»

«Мы ничем не рискуем». Семак подробно объяснил аренду Дурана в «Зенит»
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий на тему аренды нападающего «Аль-Насра» Джона Дурана.

— Как вы решились на трансфер Дурана?
— Позиция форварда в РПЛ ― одна из самых сложных с точки зрения поиска. Почему ЦСКА повезло с Лусиано? Потому что он уже адаптирован. 100% прижились сейчас только Даку и Кордоба. На нападающих огромный спрос во всём мире.

— Но сделка выглядит фантастической. Вы, наверное, сами удивились, что такое стало возможным.
— Сделка по Дурану может стать выгодной для всех. Игрок он очень талантливый. Да, есть вопросы дисциплинарного характера, которые возникали в других клубах, но мы ничем не рискуем. Мы берём его в аренду на три месяца. А у Джона есть мотивация ― проявить себя в противостоянии с Кордобой, который является его конкурентом в сборной Колумбии. У него есть все условия, чтобы проявить себя и выгрызть себе место в старте на чемпионате мира.

— То есть пули в голове у него не боитесь?
— Посмотрим. Я уже столько игроков видел… Нельзя найти контакт со всеми. Всё зависит от игрока. Если он сам не хочет искать этот контакт, то какой смысл? — сказал Семак в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Полное интервью с Сергеем Семаком читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

Главные вопросы к аренде Дурана. Вы же понимаете, что он не останется в «Зените»?
