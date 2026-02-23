Экс-футболист «Спартака» Павленко раскрыл, какую команду поддерживал в детстве

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Павленко ответил, какой клуб поддерживал в юном возрасте.

— Иностранный клуб, который поддерживали в детстве?

— «Милан», — сказал Павленко в интервью пресс-службе РПЛ в телеграм-канале.

Александр Павленко завершил карьеру в 2021 году в московской «Родине». Больше всего матчей в карьере он провёл за московский «Спартак» и ярославский «Шинник». «Милан» занимает второе место в турнирной таблице итальянской Серии А с 54 набранными очками после 24 встреч. Отставание от лидирующего в чемпионской гонке «Интера» за 12 туров до конца чемпионата составляет 10 очков.