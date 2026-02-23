Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-футболист «Спартака» Павленко раскрыл, какую команду поддерживал в детстве

Экс-футболист «Спартака» Павленко раскрыл, какую команду поддерживал в детстве
Комментарии

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Павленко ответил, какой клуб поддерживал в юном возрасте.

— Иностранный клуб, который поддерживали в детстве?
— «Милан», — сказал Павленко в интервью пресс-службе РПЛ в телеграм-канале.

Александр Павленко завершил карьеру в 2021 году в московской «Родине». Больше всего матчей в карьере он провёл за московский «Спартак» и ярославский «Шинник». «Милан» занимает второе место в турнирной таблице итальянской Серии А с 54 набранными очками после 24 встреч. Отставание от лидирующего в чемпионской гонке «Интера» за 12 туров до конца чемпионата составляет 10 очков.

Материалы по теме
Конте отцепили от гонки, осечка «Челси» и неудачи Захаряна. Главное в еврофутболе. Видео
Конте отцепили от гонки, осечка «Челси» и неудачи Захаряна. Главное в еврофутболе. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android