Дин Хёйсен извинился перед китайскими болельщиками за расистский мем

Защитник мадридского «Реала» Дин Хёйсен официально извинился перед китайскими болельщиками после обвинений в расизме. 20-летний футболист опубликовал заявление на китайском языке через клубный аккаунт в соцсети Weibo. Скандал возник из-за репоста изображения, которое пользователи сочли оскорбительным из-за намёка на форму глаз.

«Я искренне извиняюсь перед моими китайскими друзьями. Ранее я непреднамеренно переслал контент, который содержал оскорбительные сообщения. Это было совершенно случайно, и я сожалею о причинённом дискомфорте», — говорится в заявлении Хёйсена.

Дин Хёйсен подписал контракт с мадридским «Реалом», перейдя из «Борнмута» минувшим летом за € 60 млн. В текущем сезоне испанец провёл 27 матчей во всех турнирах, забив один гол и сделав два ассиста.