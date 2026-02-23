Скидки
Фанат «Тоттенхэма» во время матча с «Арсеналом» высмеивал жену Райса

Фанат «Тоттенхэма» во время матча с «Арсеналом» высмеивал жену Райса
Комментарии

Один из болельщиков «Тоттенхэм Хотспур» пытался психологически задеть полузащитника лондонского «Арсенала» Деклана Райса во время матча этих команд в 27-м туре английской Премьер-лиги, высмеивая фото его жены. Об этом сообщает Daily Mail.

Англия — Премьер-лига . 27-й тур
22 февраля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
1 : 4
Арсенал
Лондон
0:1 Эзе – 32'     1:1 Коло Муани – 34'     1:2 Дьёкереш – 47'     1:3 Эзе – 61'     1:4 Дьёкереш – 90+4'    

На одном из кадров матча видно, как один из фанатов «шпор» пытается показать футболисту фотографию его жены на телефоне, вероятно, сопровождая это грубым комментарием. Помимо этого, некоторые болельщики лилейно-белых скандировали оскорбительные кричалки в адрес Деклана и Лорен. Ранее девушка подверглась травле в соцсетях, из-за чего ей пришлось удалить свои аккаунты.

В Сети болельщики многих команд единодушно осудили невоспитанность нарушителей порядка, призвав к их наказанию.

«Арсенал» растоптал «Тоттенхэм». Но обсуждать будут скандальную отмена гола
