«В ЦСКА напряглись очень сильно». Генич — о реакции на свои слова про травмы Глебова

«В ЦСКА напряглись очень сильно». Генич — о реакции на свои слова про травмы Глебова
Футбольный комментатор Константин Генич поделился деталями разговора с представителями ЦСКА после скандала из-за его слов в адрес нападающего команды Кирилла Глебова. Ранее на журналиста обрушились с критикой болельщики красно-синих из-за слов о том, что футболист может быть подвержен травмам в ближайшие пару лет.

— Честно говоря, уже боюсь на эту тему что-то говорить, поэтому то, что было неделю назад, остаётся там. Всё. Этот вопрос мы закрыли. Мы пообщались с футбольным клубом ЦСКА.

— Полюбовно?
— Ну, я бы не сказал.

— Они тоже напряглись?
— Очень сильно. Я думаю, вообще вся эта история, как бы и пошла реакция сначала оттуда. Потом чуть попытались потушить. Мне так кажется. Короче, если прислушиваются, и так цепляют мои слова, я могу, во-первых, собой гордиться, а во-вторых, тщательнее и внимательнее формулировать то, что я хочу рассказать, — сказал Генич в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

