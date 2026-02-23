Скидки
Защитник «МЮ» Лисандро Мартинес не сыграет с «Эвертоном» из-за травмы — The Athletic

Защитник «МЮ» Лисандро Мартинес не сыграет с «Эвертоном» из-за травмы — The Athletic
Защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес из-за травмы пропустит матч 27-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном». Об этом сообщает журналист Лори Уитуэлл из The Athletic.

По данным источника, у футболиста повреждение икроножной мышцы, он точно не сыграет с «ирисками» и, вероятно, пропустит около двух недель. Стоит отметить, что это уже шестая травма Мартинеса с 2022 года, которую он получает в период с февраля по апрель.

Аргентинец принял участие в 15 матчах «красных дьяволов» в нынешнем сезоне. На данный момент команда находится на пятом месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства.

