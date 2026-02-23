Оби Микел прокомментировал слова Моуринью о Винисиусе после инцидента в ЛЧ

Бывший полузащитник «Челси» и сборной Нигерии Джон Оби Микел высказался о недавних комментариях тренера «Бенфики» Жозе Моуринью в адрес нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора. Эти слова прозвучали после инцидента в матче Лиги чемпионов УЕФА.

«Что я ожидал услышать от своего бывшего босса, так это «Да, это расследуется, но расизму здесь нет места». То, что он вышел и сказал, что Винисиусу не следовало праздновать так, как он это сделал… это был неуклюжий комментарий со стороны Жозе, и он будет первым, кто скажет, что он облажался. Никто из тех, кто играл с Моуринью, не может сказать о нём ничего плохого, когда дело доходит до расизма. Ноль. Я знаю его. Я ожидаю, что он сделает заявление и извинится», — заявил Оби Микел в своём подкасте.

На прошлой неделе «Реал» одержал победу над «Бенфикой» со счётом 1:0 в первом стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. Винисиус получил жёлтую карточку на 50-й минуте после празднования своего гола танцем с угловым флагом, что привело к конфликту с полузащитником Джанлукой Престианни. Бразилец сообщил арбитру, что форвард «Бенфики» назвал его «обезьяной», в результате чего игру приостанавливали в соответствии с протоколом борьбы с расизмом. Сегодня, 23 февраля, УЕФА временно отстранил Престианни.